Eestlased on ebaviisakad? Pea iga teine klienditeenindaja kogeb ahistamist

Circle K Eesti AS personalijuht Piret Kask tõdes, et kahjuks ei ole ebaviisakas käitumine teenindajatega kaugeltki mitte ebatavaline nähtus. „Tihti on klienditeenindaja positsioonil töötajad justkui ühiskonna peksukotid, kes peavad kannatama neile suunatud halba tuju ja negatiivseid kommentaare, mis ei tulene otseselt klienditeenindaja tegevusest, vaid on justkui külastajate igapäevaelu valu väljaelamise koht,“ ütles Kask.

Ebaviisakused, diskrimineerimine ja ahistamine

Personalijuht tõi uuringu tulemustest esile, et üle 60% töötajatest, kes on viimase aasta jooksul töökohal ebaõiget käitumist kogenud, vastasid, et kiusamine ja vaimne vägivald on esinenud klientide poolt. Ta lisas, et on kahetsusväärne, et üle 5% neist kogevad negatiivset käitumist igal nädalal.

Kask rääkis, et kirjeldatud kiusamisjuhtumid on erinevad – ebaviisakused, ärritumised, kuid ette tuleb ka rahvusest tingitud diskrimineerimist.

Circle K on aastaid tegelenud sellega, et töötajad tunneksid ennast töökohal turvaliselt. „Oleme töötajaid koolitanud ja jätkame seda ka edaspidi, et meie meeskonnaliikmed teaksid, kuidas keerulistes kliendisituatsioonides käituda. Samuti pakume juba mitmeid aastaid kõikidele töötajatele vajadusel psühholoogilist abi,“ kirjeldas Kask.

Kask rõhutas, et ühelt poolt on klientide ootus, et teenindusjaamades oleks rohkem töötajaid, kes neid ostude tegemisel või teenuste tarbimisel toetaksid ja nõustaksid, teisalt on aga jätkuvalt neid inimesi, kes ei mõista, et teenindaja teeb enda tööd ega ole ametikohal selleks, et tema peal oma viha, negatiivseid emotsioone või labasust välja elada.

Circle K Eesti personalijuht tõi näitena esile mõned väljavõtted uuringust, kus töötajad kirjeldasid negatiivseid kogemusi töökohal ehk klientide ebasobivat käitumist.