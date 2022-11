Parimatest parim: Skeleton Technologies pälvis kõrge tunnustuse

„„Global Cleantech 100“ kuulsuste hallis on üksnes parimatest parimad. See, et Skeleton Technologies on katkematult jõudnud meie rohetehnoloogia esisaja hulka, on märk muljetavaldavast vastupidavusest,“ ütles auhinna üle andnud Cleantech Grupi tegevjuht Richard Youngman. „Turg tunnustas Skeletoni visiooni juba varakult, kuid selle toetuse säilitamine ka 2010. aastate teises pooles, kui seisti silmitsi innovaatiliste tööstusettevõtete karmi katsumusega oma tootmist skaleerida, on silmapaistev saavutus. Kahtlemata näeme Skeletoni eri tööstusharusid elektrifitseerimas mitte ainult 2020ndail, vaid ka järgnevatel aastakümnetel.“

Maineka auhinna võttis Brüsselis „Cleantech Europe Forum“ raames toimunud galaõhtul vastu Skeletoni juht ja kaasasutaja Taavi Madiberk. „Skeletoni-suguste süvatehnoloogia tööstusettevõtete teekond on alati käänuline ja aeganõudev. 2016. aastal „Global Cleantech 100“ nimekirja jõudmine oli meile, Tartu teaduspargi 20ruutmeetrisest toast alguse saanud ettevõttele suur tunnustus, kuid tipus püsimine on alati raskem kui tippu jõudmine. Seitse aastat rohetehnoloogia parimate seas püsimise taga on kogu Skeletoni meeskonna töö,“ tõdes ettevõtte tegevjuht.

Madibergi sõnul on Skeletoni peamine eesmärk tootmist laiendada, sest kliima- ja energiakriis on nõudlust energiasalvestite järele tuntavalt kasvatanud. „Alustasime superkondensaatoritega, kuid hiljuti on meie tooteportfelli lisandunud ka superakud ja valmistume järgmiste uute tehnoloogiate turule toomiseks. Seni oleme saavutanud 1% sellest, mis on Skeletoni ees ootamas.“