VIDEO | Peeter Tali: Eesti on geopoliitiliselt justkui saare moodi riik

Ajakirjanik ja kaitseväelane Peeter Tali sõnas, et Rail Baltic on ülioluline, kuna Eesti peamine varustus- ning ka inimeste päästmise tee sõjaolukorras liiguks põhjast lõunasse, mitte ida-lääne suunas ega ka meritsi. Sama oluliseks peab ta Via Balticat.