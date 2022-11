Schumacherile kuulunud Ferrari müüdi oksjonil kopsaka summa eest

„See erakordne auto on saavutanud kaasaegse vormel-1 auto maailmarekordihinna,“ ütles oksjonifirma Sotheby's hiljuti müüdud auto kohta. Sõiduk on restaureeritud algsesse seisukorda, mõned osad on parandatud või asendatud. Autol on V10-mootor, mis on üks viimaseid vormel-1 kasutatavaid mootoreid. F2003-GA-l oli näiteks pikem teljevahe, et parandada aerodünaamikat ja optimeerida seadistust Bridgestone'i kummi suhtes. Auto toodab ka 930-hobujõudu, pöörete piirnorm on 19 000 pööret minutis.



Kalleimate autode nimekirjas on ka Lewis Hamiltoni 2010. aasta McLaren MP4-25A, mis müüdi 2021. aastal 6 658 000 dollari eest. 2002. aasta Ferrari F2002 müüdi 2019. aastal Abu Dhabis 6 643 750 dollariga. Augustis osteti Schumacheri Ferrari F300 6 220 000 dollari eest.