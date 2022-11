Lehepuhuri operaatorid püüavad elanike häirimist vältida. Kuidas?

„Alustuseks tuleb ära mainida, et lehepuhurid on populaarsust kogunud just oma efektiivsuse tõttu, mis hoiab korrashoiuhinnad madalad. Me korjaks hea meelega kõik langenud lehed rehaga kokku, aga tellijad pole nõus selle eest maksma. Arusaadav – reha ja puhuri efektiivsuse vahe on niiske ilmaga vähemalt kolmekordne,“ ütles Roosiväli.

Küll aga saab Roosiväli sõnul kogenud korrashoiuettevõte reguleerida oma tööd nii, et puhurite müra inimesi võimalikult vähe häiriks. „Igal inimesel on küll oma unegraafik ja ka ärksa unega beebid tuduvad erinevatel aegadel. Nii lihtsalt on. Kuid piisavalt suure portfelliga ja kogemustega firmad saavad objektide graafikuid sättida nii, et nn lehevabad kinnistud võetakse töösse varasematel hommikutundidel, puhurit vajavad objektid aga siis, kui lõviosa inimestest on ärkvel ja tihti ka juba kodunt eemal,“ sõnas ta.

Roosiväli lisas, et tegelikult tasuks ka majaelanikel jälgida, millisel kellaajal nende akende all põristama hakatakse. Kui seda tehakse elanike üldsuse hinnangul ebasobival ajal, siis on võimalik alati teenusepakkujale graafikumuudatuse ettepanek teha.