Kalevi toodetel on uus kujundus. Mis tingis muudatuse?

Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja sõnas, et Kalevi tegutsemise ajal on pakendid mitmeid kordi muutunud. „Käesolev muudatus on tõesti viimaste aastakümnete suurim ja hõlmab kogu tooteportfelli kaasajastamist,“ märkis ta. Kaasajastamine ei tähenda ainult visuaalset muutust, uus pakendikontseptsioon väljendab paremini maiustuste tarbijate tänaseid väärtusi, kus ettevõte on seadnud esikohale – seame esikohale jätkusuutliku tootmise ja tarbimise, tervislikumad tooted ning uued põnevad maitsekombinatsioonid.

Oja tõi välja, et nende üheks eesmärgiks on muuta 2025. aastaks kõikide toodete pakendid 100% taaskasutatavaks. Silmas tuleb pidada ka toiduohutust ja -kvaliteeti, ettevõte töötab selle nimelt, et uuenevad pakendid tagaksid toodete kvaliteedi. „Vähem tähtis pole ka see, et aina tihenevas konkurentsis peame poeletil silma paistma. Seega, lisaks eelpoolnimetatule on meie eesmärk siduda Kalevi seni üsna kirju ja eriilmeline valik ühtseks tugevaks ja äratuntavaks tervikuks,“ lausus Oja.