Toomparki analüüs: täiesti asjakohane on küsimus, kas ajalugu kordub ja hinnad kukuvad taas pooleks

Viimastel aastatel on Eesti keskmine palk kerkinud kiiresti, kuid aeglasemalt kui elamispindade hinnad. See on loonud olukorra, kus koduostja peab uue eluaseme soetamisel tasuma ühe ruutmeetri eest keskmistes palkades mõõdetuna järjest rohkem. Lihtne palga ja hinna võrdlemine on olnud väga sobilik ostujõu hindamise metoodika.