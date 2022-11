Kuningas Charles maksab oma sadadele töötajatele rahalist toetust, et aidata toime tulla inflatsiooniga

Väljaandele The Sun kommenteeris anonüümseks jäänud allikas, et kuningas maksab oma taskust 600 naela neile töötajatele, kes teenivad aastas alla 30 000 naela. Toetust saavad näiteks koristajad, teenijad ja lukksepad. „Kuningas maksab oma taskust toetust tema juures vähem teenivatele töötajatele, et aidata neil toime tulla elukallidusega,“ ütles isik väljaandele. „Suuremat toetust saavad need, kelle palk on kõige madalam ja kes seda rohkem vajavad. See peegeldab riigi tegelikku olukorda,“ lisas allikas.