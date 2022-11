Kose Gümnaasium lõi digiplatvormi, kus on õpetajatele vajalik tarkvara

„Oletame, et õpetaja soovib panna kontrolltööd ja muud õppeülesanded graafilisele ajajoonele, et õpilastel oleks hea ülevaade sellest, mis neid ees ootab. Ajalooõpetaja tahab aga paigutada ajajoonele ajaloosündmused jne. Sel juhul on vaja siseneda eCheironisse ja vaadata, missuguseid rakendusi seal ajajoone tegemiseks on,“ selgitavad eCheironi loojad, kelleks on Kose Gümnaasiumi ajalooõpetajad Moonika Oll ja Katrin Taniste ja direktor Martin Medar. Nad näevad, et tänu digiplatvormile ei pea õpetaja mitmeid võimalikke lahendusi ise läbi proovima ja neid omavahel võrdlema, eCheiron on tema eest eelvalik ja võrdlused juba ära tehtud.

Kose Gümnaasiumi direktor Martin Medar selgitab, et koroona ajal hakkasid õpetajad samade probleemide lahendamiseks kasutama erinevaid digitaalseid keskkondi. „Õpilased ja õpetajad pidid tihti selgeks õppima palju programme, kusjuures mõne äraõppimine võis võtta päevi.“ Niisiis loodi koolis grupp, kes hakkas äppide süsteemi looma ja teisi õpetajaid äppide valikul aitama. „Kui kuulsime, et tulemas on haridushäkaton, otsustasime osaleda ja saime kohe ka auhinna. Praegu kasutavad seda lisaks Kose kooli õpetajatele kolleegid 154 Eesti koolist,“ tõi Medar välja.

Kooli ajalooõpetaja Moonika Olli sõnul pole hetkel maailmas teist digikeskkonda, mis lubab haridustehnoloogilisi keskkondi omavahel nii detailselt võrrelda. „Meilt on küsitud, mille poolest erineb eCheiron Schoolabyst. Cheiron on õppeplatvormide infosüsteem ja turuplats, Schoolaby aga õpihaldussüsteem.“ Ajalooõpetaja Katrin Taniste lisas, et eCheironiga liitumine on õpetajatele tasuta praegu ja edaspidigi. „Kooli konto omamine, mille kaudu kooli juhtkond või haridustehnoloog saab hallata kasutajaid ja vaadata kooli statistikat, on praegu samuti tasuta. Platvormi arenedes ja teenuste lisandudes hakkame koolidele pakkuma tasulisi pakette.“