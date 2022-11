Eesti Energia finantsdirektor 1,2-miljardilisest kasumist: seda raha meil hetkel ei ole

On selge, et julgeolekupoliitiliselt muutunud Euroopas pole võimalik energiakriisi lahendada, ilma et Eesti riik ja energiatootjad teeks suuri, miljarditesse ulatuvaid investeeringuid uute tuule- ja päikeseparkide rajamisse. Jättes need tegemata, jätame Eesti inimesed ja ettevõtted hätta. Kõrge elektri hind Eestis tuleneb sellest, et meie piirkonnas, nii Eestis kui naaberriikides, on liiga vähe soodsat taastuvenergia tootmist ja tarbimise tiputundide katmiseks sõltume kallitest gaasielektrijaamadest. Ka põlevkivielekter on kallis ja jutud selle odavast hinnast on müüt.