Suure kaubandusgrupi juht: raske alles hakkab. Inimestel on vähem raha, mida poodi tuua

Kairi Toom on mitme kaubanduskeskuse ja turu omanikku Astri Gruppi juhtinud varsti kaks aastat. Ühest kriisist teise liikudes ootavad gruppi ees huvitavad aastad. Energiakriisiga kohaneda on neile eriti oluline, sest peale iseenda peavad nad vastutama ka ligi tuhande partneri ehk üürilise eest. Kokku kulub neil keskustele ja turgudele aastas ligikaudu 40 000 megavatt-tundi elektrit.

Sülitan kolm korda üle õla, aga tundub, et vähemalt koroonakriis on seljatatud. Kuidas see teile kokkuvõttes möödus?