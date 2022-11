Eesti krüptobörsi Change'i osakute hind kukub järsult

Kui tänasele eelnenud viimasel kauplemispäeval, 27. mail, vahetas kätt 17 051 Change'i osakut, keskmise hinnaga 0,68 eurot, siis täna kella 14.25ks on tehtud tehinguid kokku 79 847 osakuga, keskmise hinnaga 0,22 eurot. Keskmist hinda vaadates on seega ettevõtte väärtus vähenenud kahe kolmandiku võrra.

Kui tavapäraselt on Funderbeamis kauplevate ettevõtete turusügavus (ostu- ja müügiorderite maht) pigem tagasihoidlik, siis Change’i puhul võib näha vähe vilksamat tegevust. Ostuordereid on pärastlõunaks kokku ligi 70 000, hinnavahemikus 0,01-0,16 eurot, müügiordereid on ligi 32 000, hinnavahemikuga 0,3-1,81 eurot.

Päeva senine hinnapõhi on 0,2 eurot, lagi 0,89 eurot ning viimane tehing on tehtud 0,29 euroga osaku eest. Selle hinna juures on ettevõtte väärtuseks 23 miljonit eurot. Funderbeamis on kaubeldav 5% ettevõttest.