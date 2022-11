Eesti tööstust vedanud sektorist tekib enim uusi töötuid

Töötuna arvele on koondatutest kõige enam jõudnud inimesi puidutööstusest. Repo Vabrikud on teatanud 146 inimese koondamisest, töötuna arvel on neist tänaseks 57. Suurimast koondamisest on seni teatanud mööblitootja Standard, kus töötukassa andmetel on lõplik koondatavate arv 163. Seni ei ole aga sealt veel ühtegi inimest töötuna arvele võetud. Standard on teatanud, et inimeste lepingud kehtivad veel jaanuari lõpuni.