Tänasel E-smaspäeval teeb sooduspakkumisi ligi 300 veebipoodi

Kõik pakkumised on koondatud veebilehele www.e-smaspaev.ee . „Valdav osa müüjaid pakub täna ostjatele kogu kauba lõikes vähemalt 20% suurust soodustust, kuid on ka üksjagu allahindlusi 30-40% või veel rohkem,“ ütles Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät.

E-kaubanduse liidu juht soovitab tarbijatel sobiva kauba valikul ka jälgida, millised on näiteks kauba tarne- ja muud mugavat ostukogemust toetavad tingimused. „Paljud tublid veebipoed pakuvad näiteks 1-2 päeva tarnet. Samuti on kaup võimalik vajadusel 14 päeva jooksul väga lihtsasti tagastada ja tagatud on mugav eestikeelne klienditeenindus,“ märkis Väät. „Samuti on nendel veebipoodidel selge eelis, kes suudavad pakkuda 7-päevast komplekteerimist ehk siis e-pood töötab iga päev mitte ainult esmaspäevast reedeni. Rahvusvahelised suurtegijad saavad pakkuda ehk ulatuslikumat kaubavalikut ja hinda, kuid kohalike veebipoodide eelis on jällegi tarnekiiruses ja vahetus klienditeeninduses.“