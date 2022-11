Joakim Helenius soovib osta Eesti suuruselt teise akende tootja

Livoniaga seotud investeerimisfondid säilitavad pärast tehingut 10% osaluse Fenestra AS-is. Tehing vajab Konkurentsiameti heakskiitu.

Fenestra AS on suuruselt teine ​​akende tootja Eestis. 2022. aasta prognoositav käive on 25 miljonit eurot. Ligikaudu 85% toodangust müüakse rahvusvaheliselt, peamiselt Soomes.

AS Trigon Capitali esimees ja tegevjuht Joakim Helenius komenteeris tehingut järgnevalt: „Fenestra AS on ehe näide sellest, kuidas Eesti tööstusettevõtted suudavad tänu Eesti toodangu kõrgele kvaliteedile rahvusvaheliselt konkureerida. Ainulaadselt EL-i naabrite seas on Eesti valitsus otsustanud kohalikele tööstuseksportijatele energia hinnatoetust mitte pakkuda, pannes nad sellega välismaiste konkurentidega võrreldes väga ebasoodsasse olukorda.“

Heleniuse sõnul on Fenestra AS-il on tugev juhtkond ja kõrgelt kvalifitseeritud tööjõud ning samuti on investor veendunud, et Fenestra AS-i ootab ees helge tulevik. „Nõudlus kvaliteetsete, eritellimusel valmistatud ja keskkonnasäästlike puit-/alumiiniumakende järele võib pikemas perspektiivis ainult kasvada, kuna Euroopa investeerib oma elamufondi energiatõhususe parandamisse,“ märkis ta.

Hindade tõus mõjutas enim

Kui Fenestra müügitulu kasvas eelmisel aastal 18,7%, ligi 20,9 miljoni euroni, siis samal ajal tuli vastu võtta 3,4 miljoni eurone kahjum.

Majandustegevust mõjutas suuresti toormaterjalide hinnatõus ja tarnekindluse kõikuvus, märgib ettevõte majandusaasta aruandes. Toormaterjalide hinnad tõusid märgatavalt kõikides peamistes materjalikategooriates, sh nii puit, klaas kui ka alumiinium. Pikemate tarneaegadega, enne hinnatõususid sõlmitud müügilepingud muutusid seeläbi kahjumlikeks ning avaldasid tugevat mõju 2021. aasta finantstulemustele.

Miinust mõjutas oluliselt kontserni tütarettevõttele Fenestra Suomi Oy-le kuuluv kahjumlik aknatehas Soomes, Loimaal, mille miinus oli 2,4 miljonit eurot. Eelmise aasta sügisel tehti otsus tehas sulgeda, millega jõuti lõpule selle aasta veebruaris.