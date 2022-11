IT-ettevõtted vajavad riigihangete uuendamist. Vastasel juhul ei soovi firmad nendes osaleda

Tööjõu vaba liikumine on Euroopa Liidu siseselt muutumas järjest tavapärasemaks. Ometi vaadates riigiprojekte, siis on välja toodud tingimused jäänud kümne aasta tagusesse aega, mil kohalikku palgataset ei olnud mõtet Euroopa Liidu keskmisega üldse võrdlema hakatagi. Ehk siis dekaad tagasi ei mõelnud ükski ettevõte, et projekti võiks osalema kutsuda mõne välistöötaja. Täna on olukord aga hoopis teine.

Kui varem oli välisspetsialistide puhul probleemiks ka kaugtöö võimalikkus ja kvaliteet, siis täna on sellisest töövormist saanud uus normaalsus kõikjal maailmas, mille efektiivsust ei saa enam kahtluse alla seada. Sellisel viisil töötamist juhib eelkõige IT-sektor, mis on suuresti põhjustatud globaalsest tööjõuprobleemist, kuid samas ka tõsiasjast, et just nii on võimalik ettevõtetel võtta tööle parima kvalifikatsiooniga töötaja ning vajadusel hoida ülalnimetatud palgakulu kontrolli all. Just seetõttu on ka arusaamatu, millist lisaväärtust annab riiklike projektide puhul nõue, et inimesed peavad istuma ühes ruumis, kui tegelikult on täna IT-ettevõtetel loodud kõik võimalused ka edukaks töö tegemiseks viisil, mil inimesed viibivad teineteisest kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusel.