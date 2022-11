Jeff Bezos lubas, et kavatseb annetada kümneid miljardeid heategevuseks

Kui Bezose varade väärtus on sel aastal kahanenud kolmandiku võrra, on ta jätkuvalt maailma rikkuselt 4. inimene 124 miljardi dollariga. Bezos ei soovinud täpsustada, kui suure osa oma varadest soovib ta ära jaotada, millal ning kuidas täpsemalt. Arvestades aga lubadust annetada enamus oma varadest ära, tähendaks see hetke seisuga enam kui 60 miljardit dollarit.

„Raske osa sellest on aru saada, kuidas teha seda võimendatud kujul,“ sõnas ta, viidates, et annetades miljardeid on plaanis siiski maksimeerida tootlust. „See pole lihtne. Amazoni ehitamine polnud lihtne. See vajas palju rasket tööd, kampa väga nutikaid ja töökaid meeskonnakaaslasi ning ma otsin - ja ma arvan ka, et Lauren (Bezose elukaaslane, Lauren Sanchez - toim.) otsib sama - leida heategevust, filantroopiat, mis oleks väga sarnane.“