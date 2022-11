Sõiduradade sulgemine kui üks võte parema linnaruumi loomisel

ESTELi juhatuse liige ja taristuehitusettevõtte Verston juht Veiko Veskimäe tõi arutelus välja, et linnaruumi temaatika on linnadevaheliste ühenduste kõrval avalikus debatis veidi fookusest välja jäänud. „Samas on see taristuehitajate jaoks igapäevane ja väga oluline teema, sest meie soovime ju ehitada seda, mida tellijal on vaja,“ rõhutas Veskimäe. „Ja see, mida enamus meist tahab, on mõnus, kvaliteetne elukeskkond. Tahame mõnusat linnaruumi, kus on hea jalutada ja rattaga sõita. Sellist ruumi, mis on mõeldud inimestele.“ Veskimäe nõustus ka varem konverentsil esinenud näitleja Rasmus Kaljujärve seisukohaga, et linnaruum peab muutuma stressivabamaks inimesele, ükskõik, kuidas ta selles liigub, kas jalgsi, rattal, autoga, bussiga.