Circle K alustas kõrgeima külmataluvusega talvekütuste väljavedu

„Esimese miinuskraadide saabumisel peaks iga autoomanik mõtlema, millal ta viimati tankis ning kas paagis võib olla suvine mootorikütus. Kui miinuskraadide saabudes on kütusepaagis madala külmataluvusega kütus, siis võib juhtuda, et sõiduk ei käivitu ning vajab vale kütuse tõttu sootuks remonti,“ sõnas Circle K mootorikütuste tootejuht Teedo Melts.

Põhjus selleks on lihtne - miinuskraadidega tekivad mittesobiva külmakindlusega diislikütusesse parafiinikristallid, mis ummistavad kütusefiltri ehk kütus ei voola enam filtrist läbi ning auto ei käivitu. Selle ära hoidmiseks tuleb tankida talvekütuseid, millel on kõrgem külmataluvus. Näiteks Circle K arktiline diislikütus on külmataluvusega -32° kraadi.