Päev börsil: Change token avanes fopaaga, Balti börs oli tagasihoidlik

Kui eile avalikustati, et Change ütles üles 100 miljoni euro suuruse pakkumise, siis keegi ei osanud oodata, mis saab siis, kui ettevõte osakutega saab jälle kauplema hakata. Viimati oli Funderbeamis kauplemine lahti maikuus ja täna vabanes kuus kuud paisu taha kogunenud müügimass. Kella 16.40 oli hind langenud 68 sendi pealt 28 sendi peale, tehes languseks 73,8%. Mis toimus kauplemise esimeses pooles, saab lugeda siit!

Balti börsi põhinimekirjas tõusid üle 2% kolm ettevõtet- Novaturas (2,83%), Tallink Group (2,58%) ja Grigeo (2,13%). Suurimad langejad olid Auga Group (-2,89%), Coop Pank (-1,73%) ja Linas Agro Group (-1,17%). Siinkohal tasub märkida, et Linas Agrol oli täna ex-dividendide päev, ehk väljamakstavad dividendid lahutati aktsiahinnast maha.

First North alternatiivturul kerkisid kõige enam Saunum Grouo (8,59%), hiljuti noteeritud J.Molner (3,03%) ja K2 LT (2,33%). Kõige enam langesid Linda Nektar (-2,5%), MADARA Cosmetics (-1,48%) ja ELMO Rent (-0,46%).

Bitcoin on viimase ööpäeva jooksul langenud -0,09%. ethereum on kerkinud 0,9%. XRP ja Cardano on langenud -1,88% ja -2,2%. Sellest tuleneb ka meie tänane päeva küsimus-