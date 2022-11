Saksamaa riigistab Gazpromi Saksa tütarfirma, vältimaks maksejõuetust

Valitsus võtab 100%-lise osaluse Sefes (Securing Energy for Europe), varasema nimega Gazprom Germania ja suurendab ettevõttele antud laenu 13,8 miljardi euroni, teatas majandusministeerium esmaspäeval. Samm oli vajalik, kuna Sefe võlgnevus ja ähvardav maksejõuetus ohustab „Saksamaa varustuskindlust“.



Euroopa suurimat majandust ähvardab energiasektori võimalik kokkuvarisemine pärast seda, kui Venemaa president Vladimir Putin hakkas piirama gaasivooge, mis tõid kaasa hinnatõusu. Valitsus on hoiatanud võimalike toidupiirangute ja elektrikatkestuste eest sel talvel.



Tegemist on teise energiaettevõtte päästmisega kahe kuu jooksul. Septembris teatas valitsus, et riigistab riigi suurima gaasiimportija Uniper SE pärast seda, kui ettevõte kogus üle 8 miljardi euro seotud kahjumit, kui alternatiivsete energiaallikate hinnad tõusid järsult.



Need sammud on osa 200 miljardi euro suurusest paketist, mille valitsus koostas, aitamaks ettevõtetel ja kodumajapidamistel tulla toime energiahindade tõusuga. Euroopa Komisjon kiitis laupäeval heaks 225,6 miljonit euro suuruse Saksamaa abi Sefe toetamiseks ja riigi gaasivarustuse kindluse tagamiseks. Oktoobri majandusaasta aruande kohaselt oli Sefe omakapitali suurus 1,03 miljardit eurot, netokahjum 2,07 miljardit eurot.