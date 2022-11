Muski sõnul maksavad Twitteri peakorteris töötajate tasuta lõunasöögid üle 400 dollari toidukorra kohta

Elon Musk ütles pühapäeval, et Twitteri San Francisco peakorteris maksavad tasuta töötajate lõunasöögid üle 400 dollari toidukorra kohta, sest „peaaegu keegi“ ei ole kontoris. Ta lisas, et kontori keskmine täituvus oli viimase aasta jooksul alla 10%. Musk sõnas seda pühapäeval pärast seda, kui The New York Times teatas, et Twitteri töötajad peavad hakkama ise maksma kontorilõuna eest.