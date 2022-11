Pipedrive koondab 143 töötajat

„See otsus sündis väga raske südamega pärast erinevate alternatiivide põhjalikku kaalumist, kuid praegust majanduskeskkonda arvestades ei näinud me muud võimalust,“ ütles Pipedrive'i tehnoloogiajuht Agur Jõgi. Ta selgitas, et Pipedrive on sunnitud muutma oma äri- ja tootestrateegiat nõrgenenud majandusolukorra tõttu.