Statistikaamet: töötute arv vähenes, mullusega võrreldes aga kasvas

Kolmandas kvartalis oli töötuid 40 600, mis on 700 võrra rohkem kui aasta tagasi ja 1100 võrra vähem kui tänavu teises kvartalis. Töötuid mehi oli ligi 21 200 ja naisi ligi 19 500. Eestlaste töötuse määr oli 4,6% ja vene rahvusest inimestel 8,5%.

„Kui selle aasta esimeses pooles töötute arv tõusis, siis nüüd on see taas languses. Aastaga on töötute arv siiski mõnevõrra kasvanud,“ ütles statistikaameti juhtivanalüütik Katriin Põlluäär.