Täpsem koondatute arv on selgumisel ning seda tehakse meeskondade kaupa, mitte kõik korraga. Kui koondatute arv ulatuks 10 000-ni, siis see on umbes 3% Amazoni korporatiivtöökohtadest ning vähem kui 1% ettevõtte kogutööjõust. Amazonis töötab üle maailma 1,5 miljonit inimest, eelkõige inimesed, kes on palgal tunnitöölistena.