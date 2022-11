EstBAN10 Angel Summit podcast’i-sarjas on juttu start-up’idest, ingelinvesteeringutest ning investoritest. Selles episoodis on külas Invest Estonia investeeringute juht Joonas Vänto, kes räägib sellest, miks Eesti on atraktiivne paik investoritele ning kuidas investeeringud kohale jõuavad.