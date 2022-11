Laulja Hannahi võlgades pagarikodadest voolab raha kõrvale

Püsiklient külastas Buxhöwdeni Viimsi pagarikoda, et saiakesi osta. Pärast kaardimakset märkas ta oma pangakonto väljavõtet vaadates, et müüjaks märgitud Ildide ettevõte Küpsetuskojad OÜ raha laekus hoopis Ander Ildile kuuluvale teisele ettevõttele Zorin Entertainment OÜ.

Eesti võlausaldajate liidu juhatuse liige Marie Rosin sõnas Äripäevale, et selline tegevus ei ole seaduslik, kuna arve on raamatupidamislik dokument, mis peab vastama tegelikkusele. Kui võlgades ettevõte hakkab raha kandma teise ettevõtte kontole, siis „inimlikult võttes saab ju igaüks aru, et see on võlgadest eemale hoidmine“.