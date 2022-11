Eesti väärtuslikema ettevõtte juht: väljavaade on udune, kuid kevadeks on hullem läbi

Eesti väärtuslikema ettevõtte juht Olavi Lepp ütleb, et väljavaade on väga udune. Keegi ei taha ennustada, millal pääseme praegusest ebameeldivast kiirest hinnatõusust, mille ajal kaetakse palgast peamiselt energiakulusid. Ta julgeb pakkuda, et ehk kevadeks on hullem läbi. Kuid ta kinnitab, et panga vaates läheb inimestel ka praegu endiselt hästi, sest laene suudetakse hästi teenindada. Pank oleks valmis andma maksepuhkust, kuid keegi ei küsi seda. Olukord läheb hulluks, kui tööpuudus väljub kontrolli alt. Ohtliku pinnase selleks on loonud see, et meie konkurentsivõime on eksporditurgudel vähenenud. Riik oleks pidanud aitama ettevõtetel energiakulusid katta, sest kõik ümberringi toetavad ja mittetoetamisega oleme pannud oma ettevõtted nõrka positsiooni, märgib Lepp.