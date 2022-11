Kesk- ja Ida-Euroopa ettevõtte edetabelisse mahtus viis Eesti firmat

Viie ettevõtte hulka kuuluvad Eesti Energia (181. koht), NG Investeeringud (248. koht), Tallinna Kaubamaja Grupp AS (307. koht), Enefit Power (442. koht) ja Selver AS (486. koht). Võrreldes eelmise aastaga on välja langenud Ericsson Eesti ning Maxima Eesti, seevastu uueks tulijaks on Enefit Power.

Baltimaad

Kui võrrelda Eestit lõunanaabritega, näeme, et kolm Leedu ning üks Läti ettevõte on jõudnud isegi esimese saja hulka. Nendeks on Vilniaus Prekyba UAB (21. koht), Maxima Grupe UAB (29. koht), Orlen Lietuva AB (31. koht) ning Uralkali Trading SIA (61. koht). Kokku on Lätil edetabelis kuus ning Leedul 22 ettevõtet.

„Balti riikide SKP kasvuga 2021. aastal - 6% Leedus, 3,9% Lätis ja 8,3% Eestis - kaasnes suuremate ettevõtete veelgi suurem käibe kasv. Võrreldes 2020. aastaga oli see rohkem kui 24%. Suur osa sellest kasvust tulenes ilmselgetel põhjustel energiasektorist, kuid märkimisväärset kasvu täheldati ka transpordi-, põllumajandus- ja keemiasektoris,“ sõnas Coface Baltics'i tegevjuht Mindaugas Sventickas. Tema sõnul oli eelmise aasta Balti täht vaieldamatu Thermo Fisher Scientific Baltics, mille käive kasvas 400 miljonilt eurolt 1,2 miljardi euroni.

Poola, Tšehhi ja Ungari troonivad tabelit, Eestil kõrgeim krediidireiting

Sel aastal jõudis edetabelisse vähem ettevõtteid Poolast, Horvaatiast, Ungarist ja Leedust, kuid rohkem oli ettevõtteid Bulgaariast, Tšehhi Vabariigist, Rumeeniast ja Slovakkiast. CEE riikidest on enim ettevõtteid sel aastal Poolast (153 ehk 30,6% kõigist ettevõtetest), Tšehhist (92 ehk 18,4%), Ungarist (64 ehk 12,8%), Rumeeniast (59), Slovakkiast (35), Bulgaariast (25), Leedust (22), Sloveeniast (15), Serbiast (13), Horvaatiast (11), Lätist (6) ja Eestist (5).

Ainult Eestil on CEE riikidest kõrgeim Coface'i reiting (A2). Enamiku teiste riikide - Leedu, Poola, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Slovakkia, Sloveenia ja Läti - reiting on veidi madalam ehk A3. Horvaatia on isegi madalama A4 reitinguga, samas kui Serbia, Bulgaaria ja Rumeenia on B-reitinguga.