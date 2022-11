Konkurents elavneb. Inbank tõstis tähtajaliste hoiuste intressi

„Euroopa keskpank tõstis oktoobri lõpus intressimäärasid, mis omakorda on tõstnud turul valitsevaid intresside baasmäärasid, näiteks euribori. Kui seni on intressimäärade tõus mõjutanud peamiselt laenude valdkonda, siis tegelikkuses avaldab see mõju ka tähtajalistele hoiustele. Seetõttu korrigeerisime ka Inbanki uutele tähtajalistele hoiustele pakutavaid intresse, et vastata paremini klientide ootustele,“ sõnas Inbanki Eesti äriüksuse juht Valdeko Kübarsepp.