Krüptoajaloo halvim nädal. Kuldaegadel andis kõrgelt kukkunud krüptokunnile hoogu isegi tuntud eestlane

Eelmisel nädala juhtus midagi, mida keegi oodata ei osanud. Pankrot, mis viis investorite taskust üle ühe miljardi dollari ja vähendas usaldust suurte kauplemisplatvormide vastu. Sam Bankman-Fried on tembeldatud krüptoturu Jordan Ross Belfortiks, meheks, kelle ainetel valmis film „Wolf of Wall Street". Päev enne 11. novembrit oli ettevõtte väärtus paberil 32 miljardit dollarit, täna on see ümar null.