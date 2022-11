Päev börsil: rahakaasamisest teatanud Coop Panga aktsia jaoks oli erakordselt kehv päev

Tegu on Coop Panga aktsia jaoks ajaloo ühe halvima päevaga: vaid kolmel päeval on langus suurem olnud. Coop Pank vedas ka täna Tallinna börsi allapoole, mis lõpetas päeva 0,69% miinusega. Kokku oli Coop Panga tänane kauplemiskäive 341 031 eurot, aktsia lõpetas päeva 2,28 euro juures. Viimase kuu jooksul on aktsia siiski 3,7% plussis.

Täpsemalt teatas Coop Pank, et plaanis on kaasata 15-20 miljonit eurot. Täna alganud emissioon kestab kuni 29. novembrini. Aktsiate märkimishinnaks on 2 eurot ning sealjuures eelistatakse aktsiate jaotamisel uusi aktsionäre.

Euroopa aktsiaturud on täna liikunud erisuunaliselt. Sakslaste DAX on tõusnud 0,2%, prantslaste CAC 40 0,4%, brittide FTSE 100 ja Põhjamaade OMX Nordic 40 aga langenud 0,4%.

USAs on börs täna avanenud rohelises pärast seda, kui ilmus värske statistika, mis toetas hinnangut, et inflatsioon on leebumas. Tootjahinnaindeks tõusis kuises võrdluses 0,2%, kui oodati 0,4% tõusu. Selle najal on esimese pooltunni jooksul Dow Jones kerkinud 1,1%, S&P 500 1,7% ja Nasdaq Composite 2,5%.

Tänane päeva küsimus on ajendatud Coop Panga aktsiaemissioonist: