Hinnaline šampanja on otsa saamas suurenenud nõudluse tõttu

„Meil on varud otsas,“ teatas ettevõtte tegevjuht Philippe Schaus intervjuus Bloombergile. Ta lisas, et uuel aastal peaks pakkumine taastuma. Suurimate luksuskaupade tootjad on teatanud, et pärast esialgselt langust pandeemia alguses on tekkinud tarbijatel tarbimishullus. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE suutis oma viimaste tulemuste põhjal ületada analüütikute hinnanguid neljas oma viiest peamisest divisjonist. Hermès Internationali tulud kasvasid 24%, arvestamata valuutakursi muutusi ning hoolimata mitmete toodete hinnatõusust.

Siiani on näha jõukamate tarbijate pealt, et nad on endiselt valmis ostma kallimaid kaupu. Kuigi seni on jõukad tarbijad andnud märku, et nad on endiselt valmis ostma kalleid kaupu, on globaalne majanduslik vastulöök tugevnenud.



Schausi sõnul on inflatsioon üks ebakindluse põhielemente. Toorainekulude tõus võib tähendada, et ettevõte tõstab mõne toote hinda ühekohalise või isegi kahekohalise summa võrra, lisas Schaus.