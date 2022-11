Eestlaste loodud lahendus aitab Rootsi ettevõtetel transpordikulusid kokku hoida

„Kuigi logistikasektori näol on tegemist ühe maailma suurima majandusharuga, mille kogukäive on hinnanguliselt üle üheksa triljoni euro, on sektori digitaalne mahajäämus teiste sektoritega võrreldes üüratu: 21. sajandi rahvusvaheline logistika toimub suuresti jätkuvalt telefoni- ja meilisuhtluse teel. Tundsime, et sektor karjub uuenduste järele ja nii hakkas idanema ka idee digitaalsest logistikaportaalist, mis pakub koheseid globaalseid logistikalahendusi erinevatele transpordiliikidele,“ rääkis digitaalse logistikaplatvormi üks asutajatest Magnus Lepasalu.

Praeguseks on logistikaplatvorm Baltikumi turul tegutsenud üle aasta ja seda kasutab igapäevaselt üle 3000 ettevõtte. Nüüd laiendatakse äritegevust ka Rootsi turule. Möödunud nädalal osales MyDello Göteborgis toimunud Põhjamaade suurimal logistika- ja transpordimessil Logistik & Transport, kus huvi eestlaste loodud digitaalse lahenduse vastu oli ääretult suur. Lepasalu tõdeb, et Rootsi turg on digilahendustele väga avatud, kuid logistikateenuse tellimisel ja partneritega infovahetuseks on siiani kasutatud valdavalt traditsioonilisi viise ehk e-kirju ja telefonikõnesid. MyDello platvormi näol on põhjanaabrite turul tegemist innovaatilise lahendusega, mis viib kogu logistikakorralduse uude digitaalsesse ajastusse. „Rootsi turul on mõned sarnased lahendused, aga need keskenduvad enamasti Euroopa Liidu sisestele maanteetranspordi ja kullerlahendustele. MyDello ainulaadsus seisneb selles, et ta pakub lahendusi globaalsetele vedudele erinevate transpordiliikide lõikes,“ selgitas Lepasalu.