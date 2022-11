Google'il tuleb maksta 391 miljonit dollarit kasutajate eksitamise tõttu

40 USA osariigi teatel jälgis ettevõte nende kasutajate asukohta, kes olid loobunud oma seadmetes asukohateenuseid kasutamast. Tegemist on suurima eraelu puutumatusega seotud mitme osariigi vahelise kokkuleppega USA ajaloos.

„Kooskõlas viimaste aastate jooksul tehtud parandustega oleme lahendanud uurimise, mis põhines aegunud tootepoliitikal, mida me aastaid tagasi muutsime,“ sõnas Google'i ametnik. Eelmisel kuul nõustus Google maksma Arizonale 85 miljonit dollarit samuti asukohaandmete kogumise tõttu. Kasutaja asukohta teades saab reklaamija tooteid suunata. Asukohateenustega teenib Google aastas 200 miljardit dollarit reklaamitulu.

Oregoni peaprokurör Ellen Rosenblum sõnas: „Google on aastaid eelistanud kasumit kasutajate privaatsusele. Kasutajad arvasid, et nad on Google'i asukoha jälgimise funktsioonid välja lülitanud, kuid ettevõte jätkas nende liikumiste salajast salvestamist ja selle teabe kasutamist reklaamijate jaoks.“