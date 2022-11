Me elasime enam kui kümme aastat maailmas, kus raha oli tasuta – või vähemalt peaaegu tasuta. See on aga olukord, kus pideva rahatrüki kontekstis üha suurem kogus raha ajas üha kõrgema riskiga taga üha väiksemat tootlust. Nõnda saime me osa igasugustest „huvitavatest arengutest.“