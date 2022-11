Eesti ettevõtjad käivitasid Leedus uue panga. Peagi tullakse turule ka Eestis

Veikko Maripuu sõnul on väikeettevõtete ligipääs rahastusele tõsine majandusprobleem. „Väike- ja keskmised ettevõtted maksavad näiteks Eestis üle 75% tööjõumaksudest, loovad üle 80% erasektori töökohtadest, on paindlikud ning tervikuna parimad majanduskriiside ravijad. Samas ei saa sellised ettevõtted meie regioonis tihti pankadest vajalikku rahastust, et kasvada ja laieneda. Finora üks esimene eesmärk on seda probleemi leevendada,“ ütles Maripuu.

Andrus Alber selgitas, et need pigem formaalsed viisid, kuidas paljud pangad ettevõtteid hindavad, ei anna edukatest väikettevõtetest täit pilti ning paljud laenukõlbulikud taotlejad ei pääse suuremates pankades jutulegi. „Mõneti sarnaselt tehnoloogiasektori investeeringutele tuleb tänapäeval rohkem vaadata inimesi, tegevust ja ärimudelit. See on panganduses ülemaailmne trend. Tegelikult pole tänase tehnoloogia ja infomahu juures takistusi, et pakkuda ka väikettevõtetele sisuliselt personaalpangandust. Näiteks laenuotsust ei pea ootama kuu aega, vaid selle saab teha paari päevaga,“ rääkis Alber.

Esimesena on Finora Panga tegevus käivitunud Leedus, kus on registreeritud üleeuroopalist pangalitsentsi omav tütarettevõte. „Leedus on pangandussektor olnud ühtpidi elavam kui Eestis, kuid ühtki laia profiiliga tänapäevast panka seal alates eelmisest finantskriisist asutatud polnud, kuigi ootus sellise täienduse järele oli sektoris olemas. Kõik vajalikud juriidilised toimingud on tehtud, et alustada tegevust ka Eestis, milleni jõuame ilmselt lähikuudel,“ ütles Maripuu. Lisaks ettevõtetele on neil kavas hakata peagi pakkuma laenu, liisingut ja muid tooteid ka eraisikutele.