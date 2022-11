Ettevõte tõdes, et on oluliselt mõjutatud krüptobörsi FTX kokkuvarisemisest, sh kuna FTXi sõsarfirma Alameda oli BlockFi võlglane. Kui BlockFi hoiustas varasid ka FTXis, siis firma eitas, et enamus nendest olid seal tallel.