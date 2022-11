VIDEO | Filipp Kirkorov korraldas skandaali, kuna teda ei tahetud lubada luksuspoodi

„Te ei tea, kes ma olen? Kas soovite skandaali?“ küsis vene laulja poe turvameestelt inglise keeles. Turvamehe juurde tuli juhuslik mööduja, kes selgitas, et tegemist on ühe Venemaa kuulsaima popstaariga. Kirkorov tänas võõrast ning sisenes poodi.

Juhtum on pälvinud sotsiaalmeedias suurt tähelepanu ja lauljat on üle kuhjatud hulga kriitikaga. „Me teame, kes sa oled. Sa oled sealt prügimäelt, mille sõjavägi varastab Ukrainas tualette, sest neil endal pole raha. Ja sa käid mööda luksuspoode...“ „See jälk inimene pole isegi teretulnud Dubai poodides.“ „Üks härrasmees on ilmunud!!! Kes ta on Euroopa jaoks? Mitte keegi. Kas kõik peaksid teda teadma?“ „Kas ta tõesti arvab, et kõik teavad teda väljaspool oma riiki?“