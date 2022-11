Puust ja punaseks: miks influencer-turundus toimib ja kellele see sobib?

Influencer-turundus on viimaste aastate üks kiiremini kasvavaid turundusvaldkondi: viimase viie aastaga on see kasvanud ligi viis korda, jõudes sel aastal 16 miljardi dollarini.

60% turundajaid kinnitab, et koostööd suunamudijatega toovad paremaid tulemusi kui traditsiooniline reklaam. Miks see nii on?

Inimesed usaldavad teisi inimesi rohkem kui reklaami

Peamine põhjus, miks influencer -turundus toimib, on soovituse mõju: me usaldame teisi inimesi rohkem kui traditsioonilist reklaami.

Olgu selleks sõbrad, tuttavad, eeskujud, või isegi võõrad inimesed internetis: 88% tarbijatest tunnistab, et usaldab võõraste soovitusi internetis sama palju kui personaalseid soovitusi.

Me jälgime suunamudijaid, kes on meile sarnased, või kelle moodi me tahame olla. Elades kaasa suunamudija igapäevaelu rõõmudele ja muredele, tekib jälgija ja influencer’i vahel üllatavalt tugev side: sisuloojat igapäevaselt jälgides tekib tunne, justkui ta oleks osa meie sõpruskonnast.

Samuti jälgitakse influencer’eid selleks, et uute toodete-teenuste kohta soovitusi saada. Paljud suunamudijad on valinud valdkonna, millest nad peamiselt räägivad, ja nende jälgijad ootavad soovitusi just selle valdkonna uute toodete-teenuste kohta.

Erinevalt reklaamidest, mis tungivad nende isiklikku tsooni, saavad tarbijad ise valida, milliseid suunamudijaid nad jälgivad – ka seetõttu on nad reklaamile vastuvõtlikumad.

Kellele influencer-turundus sobib?

Esimese hooga tundub, et influencer-turundus sobib paremini n-ö „instagrammable“ toodetele, mis pildil ilusad välja näevad: riided, ilutooted, sisustus, reisimine, söök ja söögikohad.

Tegelikult sõltub kanalite valik ikkagi kliendist: brändina pead sa olema seal, kus on su klient. Kui su klient kasutab Instagrami, tasub teha influencer-koostöid Instagramis. Kui su klient on TikTokis, on koostööd tiktokkeritega väga hea võimalus kliendini jõuda.