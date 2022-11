Vaata siit, kas sinu ettevõtte nimega .ee domeen on endiselt saadaval!

Vaid 12% Eesti ettevõtetest on omanimeline .ee domeen

Paraku pole väga paljud ettevõtjad sellest „kes ees, see mees“ põhimõttest teadlikud ja eeldavad ekslikult, et nende nimega .ee domeen on igavesti neile broneeritud. Teadmatuse ulatust peegeldab ka statistika – kõigest 12% Eesti ettevõtetest omab endanimelist .ee domeeni.

„Küll jõuab, kui vaja läheb,“ ütlevad ettevõtjad tavaliselt põhjenduseks. Või siis arvatakse, et kuna äril on juba Facebookis konto, siis kodulehte polegi vaja. Somekontodel on aga omad probleemid ja kodulehe vajaduse tekkimisel võid olla parimast domeeninimest juba ilma jäänud.

Rahvusdomeenil on palju eeliseid

Siin on mõned ilmsemad argumendid .ee domeenil asuva veebilehe kasuks:

Google'i otsing eelistab rahvusdomeeni. Kui sinu ettevõtte nime otsib Eestis asuv kasutaja, siis kuvab Google talle .ee domeeni eespool muudest domeenidest ja somekontodest. Teisisõnu – kui sinu sihtturg on Eesti, tasub eelistada .ee aadressi.

Rahvusdomeen esindab Eestit. Igal Eesti ettevõttel võiks olla oma .ee veebileht! Samas võib ühel firmal olla ka mitu domeeni. Näiteks välisturgude jaoks võetakse sageli kasutusse ka teiste maade rahvusdomeenid.

Pea pooltel Eesti internetikasutajatel puudub somekonto ja neil on raske sinu firma somelehele ligi pääseda. Lisaks on teada on juhuseid, kus firma somekonto on lukku pandud. Kodulehel neid muresid pole, selle sisu ja disaini saab palju vabamalt määrata. Tegelikult peaks igal ettevõttel olema nii somelehed kui koduleht, sest üks täiendab teist.

Rahvusdomeen võimaldab täpitähti. Kui sinu firma nimes on sellised tähed, saad vabalt luua selle nimega .ee veebilehe. Saastupood.ee, mordioobik.ee, manniokas.ee või ootooline.ee kõlavad lihtsalt liiga kentsakalt.

Kas sinu firma nimega domeen on veel vaba?

Sinufirmanimi.ee on veebileht, kust saad mugavalt järele vaadata, kas sinu ettevõtte nimega .ee veebiaadress on veel saadaval. Kui on vaba, siis registreeri kohe ära, see käib vaid paari klõpsuga ja maksab vähem kui 10 eurot aastas.

Lehelt leiad ka põneva ülevaate levinumatest sõnadest Eesti domeeninimedest, ettevõtjate kogemuslugusid ning muud kasulikku. Kliki ja uuri lähemalt!