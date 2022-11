Peegelmajade tootja ÖÖD Groupi juht Andreas Tiik sõnas, et tegemist on puhtalt investeerimisvaldkonna otsusega: kui ÖÖD-i käive ja kasum on kasvanud aastases võrdluses üle 100%, siis Funderbeami järelturul on aktsia hind samal ajal olnud sisuliselt paigal või kerges languses (vt graafikut).