Päev börsil: langevad indeksid vallutasid maailma

Kuigi Coop Pank näitas täna taas langust, siis eile tehtud küsitluse kohaselt väljendasid Ärilehe lugejad, et pigem on plaanis osaleda uues aktsiaemissioonis. Nimelt plaanib pank kaasata kuni 15 miljonit eurot.

First Northil tegi kuuma Saunum, kerkides 6,99%, talle järgnesid Punktid Technologies (2,27%) ja TextMagic (1,38%). Suurima langusega taaskord paistis silma värskelt noteeritud J. Molner, kukkudes -4%. ELMO Rent langes -3,82% ja Hagen Bikes -2,84%.

Dow Jones langes peale avanemist, kui tõusis tagasi ja indeks on hetkel 0,08% kõrgemal. Nasdaq-100 jätkab langust ja on hetkel kukkunud -1,41%, S&P 500 on kaotanud -0,59%.