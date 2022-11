Kevadel hakatakse muutma tulude maksustamist. Parim pakkumine kahekordistab maksuvaba tulu

Reformierakonna rahandusprogrammi juhi Andres Suti sõnul küsib erakond riigikoguvalimistel inimestelt mandaati maksukorraldusele, kus kõigil on kuus kasutada 700 eurot tulumaksuvabalt ja sellest edasi kehtib kõigile ühetaoline maksumäär 20%. Erakonna juht Kaja Kallas märkis, et keskklassile suunatud maksulangetus jätab valdavale osale Eesti inimestest rohkem raha kätte: keskmise palgaga inimesele üle 140 euro kuus ja aastas ligikaudu 1600 eurot.

„Reformierakonna mõtted on tervitatavad, aga praeguses hinnatõusus ei aita need ettepanekud väiksema ja keskmise palga saajaid, vaid soosivad ainult jõukaid,“ on kriitiline Reformierakonnaga koos praegu valitsusvastutust jagava Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets. „Et tagada praeguste hindade juures inimestele mõistlik elatustase, peab miinimumpalk olema vähemalt 1200 eurot ning maksuvaba miinimum jõudma samale tasemele,“ on Läänemetsa pakkumine peaaegu kaks korda heldem. „See pole liialdus. Meie ühiskond on täna jõudnud punkti, kus täiskohaga töötava inimese panuse väärtus ei tohi jääda alla 1200 euro.“ Läänemetsa väitel ei pruugi miinimumpalga (praegu 654 eurot) tõstmine tähendada ettevõtjatele meeletuid kulusid, sest koos sellega tõstetaks ka tulumaksuvaba miinimummäära. „Piirame sellega kulusid ettevõtjatele, kuna tööjõumaksud vähenevad,“ selgitab Läänemets.