LHV: tundmatusse e-poodi suhtu eriti ettevaatlikult

„Üldine reegel on, et pole vahet, kas ahvatlev link jõuab sinuni e-postiga, sotsiaalmeedia lehel või SMS-iga, ikka tuleb enne ostmist või andmete sisestamist kontrollida teenusepakkuja tausta, veenduda makse turvalisuses ning kahtluse korral jätta tehing katki. Ettevaatusabinõud tuleks enne ostmist selgeks teha,“ rääkis Goroško.

Näiteks langes mõnigi ostleja hiljuti sellise pettuse ohvriks: Instagramis märgati ahvatlevat sooduspakkumist, millele klikkides avanes ehtsa välimusega, kuid originaalist erineva aadressiga veebipoe leht. Pärast uskumatult hea hinnaga kauba valimist ja selle eest tasumist said ohvrid kullerfirmalt peagi sõnumi, et kaup on teele pandud. Sõnumis saadetud lingile klikkides jõudsid ohvrid omakorda kullerfirma omale sarnanevale petulehele, kus seekord küsiti inimestelt kauba kohaletoimetamiseks ja tollitoimingute tegemiseks krediitkaardiandmeid. Mingit kaupa kohale ei saabunud, nii veebipoe kui kulleri lehekülg olid internetist kadunud, ohvrid loovutasid raha ja oma kaardiandmed.

LHV jaepanganduse juhi Annika Goroško sõnul on koos e-kaubanduse arenguga petturid oma võtteid ja skeeme järjest täiendanud. „Ostlejana tuleks meeles pidada, et petulehed internetis võivad olla päris õige välimusega, asuda esmapilgul autentsel veebiaadressil ja kasutada meelitamiseks usutavaid eestikeelseid reklaame,“ ütles Goroško.

Ole oma pangakaardi peremees

Tihti hakkavad ostlejad pettust kahtlustama alles makse sooritamisel, kui raha saajana on märgitud veebipoest erineva nimega isik, võimalik, et hoopis teisest riigist. Kahtluse korral tuleks tehing katki jätta, või kui see on juba tehtud, kohe panka teavitada.

Soovitame hoida oma kaardilimiidid võimalikult madalad, et sealt soovimatult suurt summat maha ei läheks. Limiite saad mobiiliäpis või internetipangas suuremate ostude tegemiseks alati ajutiselt tõsta.

Kõik LHV pangakaardid on liidetud turvaliste kaardimaksete teenusega internetis. See tähendab, et meie pangakaardiga tehtud internetiostudel on lisakaitse võimalike kaardipettuste vastu (vaata lähemalt).

Liiga häid pakkumisi ei ole olemas

Internet ja sotsiaalmeedia on tegelikult täis võltspakkumisi ja -reklaame, mille eesmärgiks on pangakaartide andmete varastamine. Kui keegi pakub järsku parimate brändide kaupa teistest kordades odavamalt, tuleks suhtuda eriti skeptiliselt. Vahel pakutakse kaupa suisa tasuta ja makset küsitakse vaid „postikulu“ eest. Enamasti kiirustavad petturid oma ohvreid tagant, näiteks jättes mulje nagu lõppeks pakkumine paari minuti jooksul. Ostlejana võta endale alati aega, et oma otsuste peremeheks jääda.

Pea meeles, et sotsiaalmeediakanalid ei tee enamasti taustakontrolli reklaamipakkujatele ega toodetele, mida müüakse. Mõnes sotsiaalmeediakanalis on kasutusel ka kaupmehe autentsust kinnitavad märked, kuid ka neid ei saa lõpuni usaldada. Tihti ei pruugi inimene tähelegi panna, et on ühe bänneri kaudu juba teisele või kolmandale veebilehele sattunud.

Kui korralike kaupmeeste juures kaitsevad sind tarbija õigused, siis petturite puhul ei tasuks nendele lootma jääda. Tehingu saad vaidlustada juhul, kui tellitud kaup ei jõudnud kohale või saadetud on vale kaup ja selle tagastamisel ei ole kaupmees tagastanud ostusummat. Selleks, et pank saaks sind petutehingu korral aidata, peaksid sul olema esitada andmed kaupmehe ja ka sooritatud ostu kohta.

Ostlemise ja sooduskampaaniate perioodil on siiski võimalik leida ka päris kaupmeeste häid pakkumisi. Seega tasub eeltoodud näpunäited meelde jätta, neid kasutada ja tegutseda, et ostud saaksid tehtud, kuid kurjategijad jääksid saagita. Turvalist e-ostlemist!