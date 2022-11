Selgusid „Ettevõtliku Kooli“ edulugude konkursi nominendid

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ komisjon valis 168-st eduloost välja 12 nominenti neljas erinevas kategoorias. Kokku esitati edulugude konkursile „Õppimine on põnev!“ 168 edulugu kolmeteistkümnest maakonnast. Kõige suurem hulk edulugusid esitati Lääne- Virumaalt ja Ida-Virumaalt, mõlemast maakonnast 33 edulugu. Maakondlik žürii tegi omad valikud teatavaks augusti lõpuks. Riiklikule žüriile esitati hindamiseks kokku 52 edulugu. Kõige populaarsemad kategooriad olid parim koostöötegu ja parim haridustegu, mõlemad 19 edulooga.

Programmijuhi Piret Torm-Mirontšiku sõnul oli sellel aastal palju ägedaid ja inspireerivaid edulugusid, millede vahel oli raske valikuid teha. Koolides ja lasteaedades toimuvad väga ettevõtlikud ja elulised tegevused, mida oleks patt mitte teistega jagada. Tuleb tunnistada, et edulugude tase on aasta-aastalt aina kõrgem, ideed ja tegevused on tõesti väga üllatavad ning mitmekülgsed. Kasvatatakse munadest tibusid, vastsetest liblikaid, planeeritakse noortekeskuseid merekonteinerisse, rajatakse aianurkasid ja terrasse, tegeletakse teatri või vaimse tervisega.