BLOGI | Heitur: Soome on teinud väga head tööd. Aga ma ei oska öelda, mida oleme meie gaasikindluse tagamiseks teinud

Erikomisjoni esimehe Tõnis Möldri sõnul on Eestil piisavad gaasivarud, et sel aastal toime tulla, kuid pikemate plaanide osas valitseb ebaselgus. „Meil ei ole siiani kindlust, kuidas tagatakse piisavad gaasivarud nii ettevõtjatele kui ka eratarbijaile järgmisel aastal. Piisavate varude olemasolu on eriti tähtis praeguses keerulises julgeolekuolukorras,“ ütles ta.

Tatar tõi oma esitluses välja ka kolm põhilist arengut. Esimene kätkes seda, et mai algusest on täiendavaks tarnekanal Leedu-Poola ühendus, samas tõdes, et see ei pruugi olla talve vaates siiski gaasi allikas. Teisalt tõi ta välja, et gaasi tarbimine on regioonis oluliselt langenud ning kolmandana juhtis tähelepanu, et Soome lahe LNG terminali loomine on graafikus.