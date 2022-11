Kasutatud auto ostmisel on oluline teha taustkontroll ning tasub mõelda ka edasisele müügile

Praegu näeme, et eelkõige püütakse kasutatud autosid müües varjata tehnilisi probleeme ja varasemaid avariisid. Kõige kindlaim viis selliste pettuste eest kaitsmiseks, on osta pruugitud auto mõnelt usaldusväärselt automüüjalt, kes omab ülevaadet sõiduki ajaloost ja seisukorrast.

Tasub meeles pidada ka seda, et kui eraisik ostab auto juriidiliselt isikult ehk ettevõttelt ja autol tulevad poole aasta jooksul välja varjatud vead, on ostjal võimalus pöörduda tarbijakaitsesse. Ent kui auto ostetakse teiselt eraisikult, siis selline võimalus puudub. Sagedased on ka juhud, kus eraisikust automüüja pärast tehingut ei vasta enam kõnedelegi. Riske saab maandada ka müüja tausta guugeldades. Varasemad petuskandaalid tulevad otsinguga üldjuhul välja.