Kas see on nüüd müügitrikk või lähevadki uued autod kallimaks jätkuvate tarneraskuste tõttu ja seetõttu, et tähelepanu liigub aina enam elektriautodele, seda näitab aeg. Millised on aga Eesti populaarsemate automarkide müüjate vaated? Sõiduautode hinna tõus on ilmselt paratamatu, sest kallinevad nii materjal kui ka transport, ütleb üks. Nõudlus on endiselt suurem, kui tootjad suudavad toota, lisab teine.