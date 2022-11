VIDEO | Täna avatakse Tartus oodatud Riia ringristmiku viadukt. Vaata, kuidas see valmis

Tartu läänepoolse ümbersõidu II etapi projekteerija on Teedeprojekt OÜ, peatöövõtjad on GRK Infra AS ja GRK Infra OY ning omanikujärelevalvet teostab BRP Insenerid OÜ. Hanke maksumus koos võimalike ettenägematute töödega on 29,2 miljonit eurot.